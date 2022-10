Musetti-McDonald oggi, Atp Firenze 2022: orario e dove vederla in diretta tv

Lorenzo Musetti non vede l'ora di tornare in campo. Ieri, giovedì 13 ottobre, ha lasciato il Palawanny tra gli applausi dopo aver disputato la miglior partita stagionale, avendo autorevolmente la meglio sullo spagnolo Zapata Miralles, vendicando il torinese Lorenzo Sonego.

Oggi, venerdì 14 ottobre, il tennista di Carrara, nei quarti di finale dell'Atp 250 a Firenze, sfiderà lo statunitense Mackenzie McDonald, numero 79 del ranking Atp, che nel turno precedente ha superato Francesco Passaro. Tra i due non ci sono precedenti, ma la bilancia dei pronostici pende dalla parte di Lorenzo, apparso in formato 'Magnifico'.

Musetti-Mc Donald: dove vederla in tv e in streaming

L'incontro di oggi, venerdì 14 ottobre, tra Lorenzo Musetti e Mackenzie McDonald, sarà il quarto di giornata sul campo centrale, seguirà la sfida tra Bublik e Wolf e non inizierà prima delle 15.40. L'Atp 250 di Firenze 2022 è trasmesso in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), è disponibile anche sul sito di Supertennis e sull'app Supertennix (gratis per i tesserati FIT).