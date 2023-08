Musetti-Medvedev, oggi Atp Toronto: dove vederla in diretta tv

Prosegue lo spettacolo dell'Atp Masters 1000 a Toronto. Oggi, giovedì 10 agosto, Lorenzo Musetti negli ottavi di finale sfida il russo Daniil Medvedev.

Il toscano, che ha mostrato notevoli segnali di miglioramento sul cemento, soprattutto a livello di continuità di risultati, partirà sfavorito contro uno dei maggiori candidati alla vittoria dello US Open, ma darà il massimo per confermare quanto di buono ha fatto vedere questa settimana nelle vittorie contro il giapponese Nishioka e nella bella rimonta in 3 set contro l'australiano Kokkinakis.

Musetti-Medvedev, Atp Toronto: orario e diretta

L'incontro di oggi, giovedì 10 agosto, degli ottavi di finale del Masters 1000 di Toronto tra Musetti e Medvedev è il secondo match dalle ore 18.30 sul campo principale e non si giocherà prima delle ore 20.00.

Il Canada Open è trasmesso in diretta tv per gli abbonati da Sky Sport su Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go e NOW.