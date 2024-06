Musetti-Nakashima, oggi Atp Queen's 2024: a che ora e dove vederla in diretta

Nuova importante sfida per Lorenzo Musetti. Oggi, giovedì 20 giugno, il toscano si giocherà l'accesso ai quarti di finale al Queen’s contro l'americano Brandon Nakashima.

Musetti è reduce dalla convincente vittoria contro l'australiano Alex de Minaur che ha evidenziato la sua crescita sull'erba e arriva quindi a questo confronto con l'americano, con cui non ci sono precedenti, con grande fiducia.

Musetti-Nakashima, Atp Queen's: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro dei quarti di finale tra Lorenzo Musetti e Brandon Nakashima, ottavi di finale dell'Atp Queen's 2024, si gioca oggi giovedì 20 giugno a conclusione del programma sul Campo Centrale del Queen’s che prenderà il via alle ore 13.

Musetti-Nakashima, che sarà trasmessa in tv su SkyGo e in streaming su Now e Tennis Tv, non inizierà prima delle ore 17.