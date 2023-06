Roland Garros 2023, oggi Musetti-Norrie: dove vederla in diretta tv e in streaming

Nuova imperdibile sfida di Lorenzo Musetti al Roland Garros 2023. Oggi, venerdì 2 giugno, il toscano sfida il britannico Cameron Norrie nel terzo turno del Roland Garros. In palio c’è un posto agli ottavi dove il vincente affronterà chi avrà la meglio tra Alcaraz, il numero 1 al mondo e Shapovalov.

Il toscano, numero 18 al mondo, affronta il numero 13 del ranking Atp con cui ha un unico precedente, la vittoria del mese scorso in rimonta al terzo set agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Barcellona.

Roland Garros 2023, Musetti-Norrie: gli orari e dove vederla in tv

L’incontro tra Lorenzo Musetti e Cameron Norrie è il terzo sul campo Simonne-Mathieu a partire dalle 11.00.

La partita è in programma oggi, venerdì 2 giugno dopo gli incontri tra Khachanov-Kokkinaki e Blinkova-Svitolina e e non inizierà prima delle ore 14.15. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e in streaming su Eurosport Player, DAZN, e NOW.