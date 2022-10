Super Musetti batte McDonald: è in semifinale a Firenze

Colpisce la palla di rovescio e esulta ancora prima che tocchi il campo avversario. Lorenzo Musetti oggi, venerdì 14 ottobre, è sicuro che i suoi colpi vadano a segno, proprio come appare in uno dei momenti decisivi della parte finale del quarto di finale vinto contro McDonald. L'americano gioca un buon match, ma non può nulla contro il giovane tennista di Carrara che conquista la semifinale dell'Atp 250 di Firenze, giocando nuovamente in modo superlativo.

Servizi potenti e scambi da fondo campo comandati e vinti, si aggiungono al noto bagaglio tecnico superiore alla media. Lorenzo Il Magnifico così piega il suo avversario per 6-3, 6-2. Nel primo set si porta addirittura sul 4-0, prima di subire una rimonta, 4-2, spenta nel settimo gioco dove Nakashima fa vedere quanto non abbia nessuna intenzione di mollare e nessun particolare demerito. Nel secondo set lo statunitense prova a restare aggrappato alla partita, ma la speranza è flebile, vana e destinata a spegnersi abbastanza presto, con un perentorio 6-2.

Musetti esce tra gli applausi del pubblico dell'Atp 250 di Firenze. Tornerà in campo domani, sabato 15 ottobre, alle ore 14. Di fronte troverà il vincente del quarto tra Auger-Aliassime e l'americano Nakashima. Lo aspetta un'altra battaglia, ma non vede l'ora di battersi.