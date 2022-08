Musetti-Coric oggi, Atp Masters 1000 Cincinnati: dove vederla in tv e in diretta streaming

Un anticipo di Italia-Croazia per Lorenzo Musetti al primo turno dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista di Carrara, che ha guadagnato l’accesso al tabellone principale dopo le qualificazione, oggi, martedì 16 agosto dovrà vedersela con il croato Borna Coric.

Musetti è tra i convocati del capitano Volandri insieme a Sinner, Berrettini, Fognini e Bolelli per la fase a gironi della Coppa Davis in programma da martedì 13 a domenica 18 settembre che si disputerà a Bologna. Le avversarie dell'Italia, nel girone A, sono Croazia, Argentina e Svezia. Coric è stato convocato dal suo capitano Vedran Martic insieme ai connazionali Marin Cilic, Borna Gojo, Mate Pavic e Nikola Mektic.

Atp Cincinnati, Musetti-Coric: dove vederla in tv e in streaming

L'incontro dei trentaduesimi di finale dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati tra Musetti e Coric, in programma oggi, martedì 16 agosto, sul campo 4 alle ore 17.00, sarà trasmesso in diretta in diretta per gli abbonati su Sky Sport Tennis e su Sky Sport Action e in streaming su SkyGo e NOW.