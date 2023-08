Musetti-Evans, Atp Cincinnati oggi: dove vederla in diretta

Inizia oggi, martedì 15 agosto, l'avventura di Lorenzo Musetti all'Atp Masters 1000 di Cincinnati. Il carrarino avrebbe dovuto giocare nella notte di ieri ma il suo match, come molti altri, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo.

A Cincinnati, torneo dove un anno fa arrivò fino agli ottavi, sfiderà il britannico Daniel Evans, che ha recentemente trionfato a Washington. Sarà un avversario da non sottovalutare, ma Lorenzo lo ha già battuto in 2 occasioni in carriera. Si giocava, però, sulla terra rossa, mentre questa volta il confronto sarà sull'asfalto.

In caso di vittoria Musetti potrebbe cercare di prendersi una rivincita contro Medvedev, che lo ha battuto la scorsa settimana a Toronto.

Musetti-Evans, Atp Cincinnati: orario e diretta tv

L'incontro tra Musetti e Evans, primo turno dell'Atp Cincinnati, si gioca oggi, martedì 15 agosto ed è il secondo incontro della giornata dalle ore 17.00 italiane sul Court 4 e non inizierà prima delle 18.20. Il torneo è trasmesso in esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203).