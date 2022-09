Musetti-Ivashka oggi in tv, Us Open 2022: dove vederla in diretta

Una grande sfida per Lorenzo Musetti. Il tennista di Carrara, che al terzo turno ha avuto la meglio sull'olandese Brouwer, punta a qualificarsi agli ottavi di finale dell'ultimo Slam dell'anno. Musetti oggi, sabato 3 settembre, affronterà il bielorusso Ilya Ivashka che ha superato nel turno precedente l'ostacolo Hubert Hurkacz.

Us Open 2022, Musetti-Ivashka: dove vederla in tv

La sfida tra Musetti e Ivashka degli ottavi di finale degli Us Open, in programma sabato 3 settembre, è il quarto match in programma sul campo 15. Seguirà le sfide di doppio tra Demoliner/Sousa e Lopez/Munar,

Mihalikova/Sasnovich-Kostyuk/Zhang e Garcia/Mladenovic-Podoroska/Sheriff. Musetti-Ivashka non scenderanno in campo prima delle 20.30. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, in streaming su SkyGo, NOW, DAZN, Eurosport Player, Discovery+.

In caso di vittoria del tennista di Carrara e di Jannik Sinner contro lo statunitense Nakashima ci sarà un derby tutto italiano negli ottavi di finale.