Musetti-Korda oggi, Atp Metz 2022: dove vederla in diretta

Lorenzo Musetti, oggi, mercoledì 21 settembre, torna in campo nel secondo turno dell'Atp 250 di Metz. Il giovane tennista carrarese, reduce dall'ottima prestazione in Coppa Davis con la Croazia, sfiderà l’americano Sebastian Korda. I due precedenti, sulla terra rossa di Lione nel 2021 e di Madrid quest'anno, sono a suo favore, ma questo match si annuncia equilibrato, visto che lo statunitense fu capace di vincere nell'incontro delle Next Gen Atp Finals.

Atp Metz 2022:, Musetti-Korda: dove vederla in tv

Il match tra Lorenzo Musetti e Sebastian Korda, valido come secondo turno dell’ATP 250 di Metz, si giocherà come quarto match dalle 14:00 e seguirà gli incontri tra Wawrinka e Sousa, Humbert e Bonzi, Gasquet e Thiem e non inizierà prima delle 19.20. Sarà possibile seguirlo in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205).