Musetti-Brouwer oggi, Us Open 2022: orario tv, diretta

Secondo turno degli Us Open 2022 per Lorenzo Musetti. Il tennista di Carrara, dopo la bella vittoria in rimonta su Goffin al primo turno, sconfitto al super-tie del quinto set, ora dovrò affrontare l'olandese Gijs Brouwer. Un incontro in cui l'azzurro parte con i favori del pronostico, anche se non dovrà sottovalutare un avversario che ha dalla sua un ottimo servizio e buone capacità sui campi veloci.

Us Open 2022, Musetti-Brouwer: dove vederla in tv

La sfida tra Musetti e Brouwer di giovedì 1 settembre è il terzo incontro sul campo 10 a partire dalle ore 17:00, dopo Daniel-Ciamarra-Keys/Fratangelo e Putintseva-Niemeier. L'incontro, che non inizierà prima delle 19.45, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, in streaming su SkyGo, NOW, DAZN, Eurosport Player, Discovery+.