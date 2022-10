Atp Napoli: il trionfo di Lorenzo Musetti, batte Matteo Berrettini nel derby italiano

Lorenzo Musetti ha vinto l'Atp 250 di Napoli. Il tennista di Carrara ha battuto in finale oggi, domenica 23 ottobre, Matteo Berrettini. Il tennista di Carrara ha conquistato il suo secondo titolo Atp dopo quello di Amburgo. Il derby azzurro ha regalato grande spettacolo nel combattutissimo primo set che si è concluso dopo più di un'ora di gioco soltanto al tie-break vinto da Musetti per 7-5.

L'equilibrio fino a quel momento era stato praticamente assoluto con un Berrettini che era riuscito a contenere il suo amico-rivale pur non essendo al meglio delle condizioni fisiche, a causa delle vesciche ai piedi che l'avevano quasi costretto alla resa già in semifinale.

Musetti, però, ha dato un'altra prova di quanto stia attraversando un momento di grande maturazione agonistica, supportato anche da una brillante condizione fisica.

Il tennista toscano sfruttava subito il break di vantaggio nel secondo set e iniziava un vero e proprio show con un primo allungo sul 3-1 e un ulteriore secondo gioco di vantaggio sul 4-2. Berrettini ha provato a combattere, pur apparendo in evidente sofferenza, ma nulla ha potuto per evitare il break del 5-2. I doppi falli, gli errori non forzati sono stati il segno della resa.

Musetti conquista a Napoli il suo secondo titolo Atp. Berrettini spera di tornare presto al top della condizione per una grande rivincita.