Musetti-Paul, oggi finale Atp Queen's: a che ora e dove vederla in diretta

Match tutto da vivere per i tifosi di Lorenzo Musetti. Oggi, domenica 23 giugno, il toscano sfida in finale all'Atp Queen's 2024 l'americano Tommie Paul che non ha mai incontrato sinora.

Musetti, che la scorsa settimana era arrivato in semifinale sull'erba di Stoccarda ed era stato battuto nel derby da Matteo Berrettini, al Queen's è stato protagonista di una grande settimana con le vittorie su De Minaur, Nakashima, Harris e Thompson.

Galvanizzato anche dall'affetto dei tanti italiani che vivono a Londra è pronto a dare battaglia contro Paul che si presenta a quest'ultimo atto dopo aver avuto la meglio in semifinale sul connazionale Korda.

Atp Queen's, finale Musetti-Paul: l'orario e dove vederla in diretta

La finale dell'Atp del Queen's 2024 tra Musetti e Paul si gioca oggi, domenica 23 giugno, alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv.

Calendario Atp 2024: le date di tutti i tornei