Musetti-Rune oggi, Indian Wells 2024: dove vederla in diretta

Match da non perdere all'Atp Masters 1000 di Indian Wells 2024. Oggi, lunedì 11 marzo, Lorenzo Musetti affronta, al terzo turno, Holger Rune. Nel turno precedente il toscano ha superato il canadese Shapovalov in 3 set (6-4,2-6, 7-5) cogliendo finalmente un successo liberatorio dopo un periodo decisamente avaro di soddisfazioni.

Per questo una vittoria contro il danese, che giocherà la sua prima partita a Indian Wells 2024 dopo aver beneficiato del bye all'esordio e del ritiro di Milos Raonic al secondo turno, sarebbe particolarmente significativo. L'unico precedente tra Musetti e Rune risale allo scorso anno quando, sull'erba del Queen's, si era imposto il danese.

Musetti-Rune, l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro tra Lorenzo Musetti e Holger Rune, che vale l'accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2024, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario Atp, si gioca oggi, lunedì 11 marzo, alle ore 19 e sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky Sport Tennis (205) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv.

Indian Wells 2024: tabellone, calendario, date, orari, tv