Masters 1000 Montecarlo oggi in tv Musetti-Schwartzman: dove vederla in diretta e in streaming

Gli esami non finiscono mai. Oggi, giovedì 14 aprile, il giovane Lorenzo Musetti che ieri sulla terra rossa monegasca è stato protagonista di una grande vittoria contro il canadese Felix Auger-Aliassime sarà chiamato a superare un altro temibile avversario, Diego Schwartzman per conquistare l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo.

Il successo ottenuto contro il canadese, numero 9 della classifica ATP, ha dato grande fiducia a Musetti che ora ritrova Schwartzman, il primo top-ten che riuscì a superare sul cemento messicano di Acapulco.

Il “Peque", però, sicuramente questa volta non sottovaluterà Musetti.

Musetti-Schwartzman: l’orario e dove vederla in tv

Il match in programma sulla terra rossa del Court des Princes si annuncia dunque incerto e combattuto. Musetti è pronto a sfoderare tutta la bellezza dei suoi colpi e Schwartzman darà il massimo per respingerli con la solidità del suo tennis.

L’incontro, che non inizierà prima delle ore 12.20, sarà trasmesso su Sky sui canali (201) e Sky Sport Tennis (205) e sarà visibile in streaming su NOW e su Sky Go.