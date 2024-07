Lorenzo Musetti magnifico, in semifinale a Wimbledon: batte Fritz in 5 set e sfida Djokovic

Lorenzo Musetti continua a vivere il suo sogno nel torneo di Wimbledon 2024. Oggi, mercoledì 10 luglio, il toscano, nei quarti di finale, ha avuto la meglio sul Taylor Fritz e, dopo 5 set di battaglia, con l'ultimo ampiamente dominato, ha conquitato la vittoria che vale l'accesso alla semifinale.

Venerdì 12 luglio, in un'altra grande sfida tutta da seguire, Musetti, nella sua prima semifinale Slam in carriera, sfiderà Novak Djokovic, sette volte vincitore dei Championships.

Il carrarino, numero 25 del mondo, è arrivato a questo traguardo battendo l'americano Fritz, numero 13 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6, 7-6 (5), 6-2, 3-6, 6-1, in tre ore e 26’.

Un traguardo storico che ha raggiunto riuscendo a rimontare dopo il primo set perso 6-3 dopo 36'. Sul campo 1, dove tra gli spettatori c'era anche la regina d'Inghilterra Camilla, Musetti ha lottato nel secondo set, imponendosi al tie-break e poi andando ad allungare 2-1 nel terzo set. Nel quarto set, però, è Fritz a fare il break del 5-3.

Lorenzo Musetti, però, non può perdere questa occasione per essere 'Magnifico' sull'erba di Wimbledon e domina il quinto set, quello che vale la semifinale contro Djokovic. Domani, giovedì 11 luglio, la semifinale tra Paolini e Vekic. Gli italiani continuano a sognare grazie ai risultati dei nostri tennisti in quel di Londra.