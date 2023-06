Musetti-Shelton oggi, Atp Queen's 2023: a che ora e dove vederla in diretta

Secondo turno per Lorenzo Musetti all'Atp Queen's 2023. L'azzurro oggi, mercoledì 21 giugno, sfida lo statunitense Ben Shelton. Il toscano ha recentemente dimostrato miglioramenti sull'erba. A Stoccarda, la scorsa settimana, ha battuto Gojo e Barrere, prima di arrendersi ai quarti a Tiafoe, al terzo set dopo aver perso il secondo al tie-break. Nel primo turno qui al Queen's ha vinto facilmente il britannico Jan Choinski per 6-4 6-2.

Il suo avversario, il 20enne americo Ben Shelton, ieri, alla sua prima esperienza sull'erba ha avuto la meglio sul connazionale Wolf vincendo entrambi i set al tie-break. Ci si aspetta una partita spettacolare e combattuta con Musetti favorito.

Atp Queen's 2023, Musetti-Shelton: dove vederla in diretta tv

L'incontro tra Musetti e Shelton, che vale l’accesso ai quarti di finale dell’Atp Queen’s 2023, si gioca mercoledì 21 ed è il primo match sul campo centrale.

Inizierà alle ore 13 e sarà trasmesso in chiaro su Supertennis e per gli abbonati su Sky. Streaming su Sky Go e Now per gli abbonati Sky.