Musetti-Struff oggi, Atp Sofia: l'orario e dove vederla in diretta tv

Match importante oggi, venerdì 30 settembre, per Lorenzo Musetti. Il tennista di Carrara, dopo aver superato negli ottavi il padrone di casa Alexander Lazarov, va a caccia della semifinale dell'Atp 250 di Sofia. Per centrare l'obiettivo dovrà battere il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 132 della classifica Atp. Tra i due non ci sono precedenti, ma Musetti sulla carta è favorito.

Atp Sofia 2022:, Musetti-Struff: dove vederla in tv

L'incontro tra Lorenzo Musetti e Jan-Lennard Struff, quarto di finale dell'Atp 250 di Sofia, sarà il terzo incontro di giornata sul Centre Court. Il match, in programma alle ore 14.20, sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis e per gli abbonati su Sky Sport Tennis. Diretta streaming su supertennis.tv, su Sky Go e Now.