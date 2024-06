Musetti-Thompson, oggi semifinale Atp Queen's 2024: a che ora inizia e dove vederla in diretta

Lorenzo Musetti torna in campo oggi, sabato 22 giugno, per una nuova grande sfida sull'erba dell'Atp Queen's. Nella prima semifinale, in programma alle ore 14, sfida Jordan Thompson che è riuscito questa settimana a eliminare Rune e Fritz.

L'australiano partirà con i favori del pronostico ma Musetti è pronto a dare battaglia. Poco significativo l'unico precedente che risale a inizio stagione, sull'asfalto di Adelaide, quando a imporsi nettamente era stato l'azzurro contro l'australiano decisamente provato dalle fatiche di Brisbane dove aveva battuto Nadal.

Musetti-Thompson, Atp Queen's 2024: l'orario e dove vederla in diretta tv

La semifinale dell'Atp 500 del Queen's tra Lorenzo Musetti e Jordan Thompson si gioca oggi, sabato 22 giugno, alle ore 14 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Now, Sky Go e Tennis Tv.