Atp Stoccarda 2023, Musetti-Tiafoe: dove vederla in diretta tv e in streaming

Un altro ostacolo da superare per Lorenzo Musetti. L'azzurro nei quarti di finale dell'Atp 250 di Stoccarda affronta Frances Tiafoe.

Il toscano, che sinora nel torneo sull'erba tedesca ha battuto Gojo e Barrere, troverà un avversario tosto, con cui ha vinto in 2 occasioni su 3, ma che sarà teoricamente avvantaggiato su questa superficie.

Atp 250 Stoccarda, Musetti-Tiafoe: dove vederla in diretta tv e in streaming

L'incontro tra Musetti e Tiafoe, che vale la semifinale dell'Atp 250 di Stoccarda, si gioca venerdì 16 giugno alle ore 11 e sarà trasmesso in chiaro su Supertennis e per gli abbonati su Sky. Streaming su Sky Go e Now per gli abbonati Sky.