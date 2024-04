Nadal-Cobolli oggi, Atp Barcellona 2024: dove vederla in diretta

Appuntamento da non perdere oggi, martedì 16 aprile, per gli appassionati di tennis. Rafa Nadal, dopo 3 mesi di assenza dai campi per un problema alla gamba, che l'aveva costretto a saltare buona parte della stagione 2023, torna finalmente in campo sulla sua amata terra rossa, esordendo all'Atp Barcellona 2024 contro Flavio Cobolli.

Sarà proprio il tennista romano, 21anni, tra i top-100, a saggiare la condizione atletica del 37enne vincitore di 22 titoli del Grande Slam.

Nadal-Cobolli, Atp Barcellona 2024: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro tra Nadal e Cobolli, dell'Atp Barcellona 2024, si gioca oggi, martedì 16 aprile, non prima delle ore 16 e sarà trasmesso in diretta sui canali Sky (Sky Sport Uno) e in streaming su SkyGo e Now.