Nadal-De Minaur oggi, Atp Madrid 2024: a che ora e dove vederla in diretta

Rafael Nadal torna in campo oggi, sabato 27 aprile, all'Atp Masters 1000 di Madrid. Il campione spagnolo, vincitore di 22 titoli del Grande Slam, è al rientro nel circuito dopo un infortunio che l'aveva tenuto lontano dai campi di gioco per molti mesi.

Nella capitale spagnola al primo turno ha battuto nettamente il 16enne Darwin Blanch.

Oggi, al secondo turno, si troverà di fronte a un test decisamente più probante. Dovrà vedersela nuovamente contro Alex De Minaur che proprio una settimana fa l'aveva battuto al secondo turno dell'Atp 500 di Barcellona. Il mancino di Manacor era riuscito a rimanere in partita nel primo set dove si era arreso dopo aver conquistato 5 game. L'australiano aveva poi avuto la meglio con il punteggio di 7-5, 6-1.

Nadal-De Minaur, Atp Barcellona 2024: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro del secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Madrid tra Rafa Nadal e Alex De Minaur si gioca oggi, sabato 27 aprile, non prima delle ore 16 e sarà trasmesso in diretta da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max).