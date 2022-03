Nadal, è frattura da stress: salterà Montecarlo

Rafael Nadal è costretto a un periodo di stop forzato. Il campione spagnolo, numero 3 della classifica Atp, ha subito una frattura da stress a una costola durante la finale del Masters 1000 di Indian Wells, persa contro lo statunitense Taylor Fritz, che ha fermato a 20 le vittorie consecutive del mancino di Manacor in questo inizio di 2022.

Hola todos, quería anunciaros que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells que jugué con molestias. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 22, 2022

Nadal infortunato, rientro a Montecarlo

Nadal, dopo un inizio d’anno da trionfatore nel quale spicca il successo ottenuto all’Australian Open, ora osserverà fino a sei settimane di pausa e salterà la stagione da lui più amata, quella sulla terra rossa.

Il suo obiettivo è quello di essere al 100 per cento per il prossimo Slam, il Roland Garros, che inizierà il prossimo 22 maggio. Potrebbe cercare di rientrare già per il Masters 1000 in programma a Madrid a inizio maggio.

"Sono molto triste, ma ora si tratta di avere pazienza e di lavorare duro in vista del mio rientro", ha dichiarato al quotidiano spagnolo Marca.