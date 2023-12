Rafael Nadal, c'è la data di rientro: l'annuncio in un emozionante video

Un video emozionante per dare l'annuncio più atteso. Oggi, venerdì 1 dicembre, Rafa Nadal ha annunciato il suo ritorno in campo dopo un anno di assenza per infortunio dal circuito Atp.

Un periodo lunghissimo per i tantissimi fan del sinistro di Manacor, 37 anni, vincitore in carriera di 22 titoli del Grande Slam, tra cui 14 Roland Garros.

Nadal, che ha giocato il suo ultimo incontro contro Mackenzie McDonald agli Australian Open, perdendo in 3 set, lo scorso 18 gennaio, rientrerà all'Atp 250 di Brisbane, che si disputa dal 31 dicembre al 7 gennaio.

Nadal, che si sta allenando regolarmente da ottobre, ha messo nel mirino gli Australian Open, dal 14 al 28 gennaio 2024, a cui potrà iscriversi sfruttando il ranking protetto, dato che manca causa infortunio da più di sei mesi.

Il suo obiettivo per il prossimo anno è quello di essere competitivo a Parigi, al Roland Garros, Slam che ha vinto 14 volte in carriera e alle Olimpiadi che si disputeranno proprio sulla terra rossa di Parigi.