Nadal trionfa nel ritorno in campo dopo l'infortunio: batte Cobolli in 2 set

Vince e convince. Oggi, martedì 16 aprile, Rafa Nadal, tornato in campo dopo 3 mesi d'assenza in un 2024 che gli aveva concesso solo qualche partita e un 2023 che l'aveva costretto ai box per buona parte della stagione, ha battuto in 2 set il romano Flavio Cobolli, 21 anni.

Sulla sua amata terra rossa, il campione maiorchino, che ha vinto 22 Slam di cui 14 Roland Garros, ha prevalso nettamente con il punteggio di 6-2 6-3 sull'azzurro.

Dopo essere stato costretto a saltare il Masters 1000 di Montecarlo ora Nadal spera di continuare a disputare un ottimo torneo qui in Catalogna, nell'Atp 500 Barcellona che ha vinto per 12 volte e dove gli è stato intitolato il campo Centrale.

Domani, mercoledì 17 aprile, non prima delle ore 16 scenderà in campo per sfidare l'australiano Alex De Minaur. Un match importante per avere un'ulteriore conferma della condizione di Nadal e valutare le sue ambizioni.