L'annuncio di Nadal: "Non giocherò il Roland Garros, forse il 2024 sarà l'ultimo anno della mia carriera"

La notizia era nell'aria, ma ora ha i crismi dell'ufficialità. Rafa Nadal quest'anno non giocherà il Roland Garros, lo Slam sulla terra rossa di Parigi che ha vinto 14 volte in carriera. Era stato sempre presente dal 2005, anno in cui partecipò per la prima volta e vinse. Il campione maiorchino lo ha annunciato oggi, giovedì 18 maggio, in una conferenza stampa che aveva convocato all'accademia di Manacor.

"Mi fermo per il resto della stagione, spero di tornare quando sarò pronto fisicamente e mentalmente", ha detto. L'obiettivo è rientrare nel circuito nel 2024 per chiudere la carriera giocando tutti i tornei che l'hanno resa così grande. Il Roland Garros e Wimbledon non mancheranno e a Parigi lo spagnolo vuole giocare anche le Olimpiadi.

Nadal nel 2022 aveva vinto l'Australian Open e il Roland Garros, conquistando l'accesso alle Atp Finals. Dopo l'infortunio che lo costrinse alla resa agli Australian Open 2023, non è più guarito. Ancora oggi non ha voluto fissare una data per il suo ritorno agli allenamenti, ma ha precisato che riprenderà quando l'infortunio alla gamba sinistra glielo permetterà.

Vuole tornare a giocare per essere competitivo, sognando l'ennesima rinascita di una carriera dove insieme alla gloria c'è sempre stata la fatica per recuperare dai problemi fisici.

Nadal vuole tornare in campo, a sfidare gli avversari, sognando di vincere ancora, prima di dire addio, arrendendosi soltanto al tempo.