Roland Garros oggi in tv Nadal-Ruud: dove vedere in diretta la finale

Oggi, domenica 5 giugno, andrà in scena l’ultimo atto di questa avvincente edizione del Roland Garros. Sul Philippe-Chatrier c’è grande attesa per la finale dove si affronteranno Rafa Nadal e Casper Ruud. Il campione spagnolo a 36 anni insegue il suo 14esimo successo al Roland Garros. Per raggiungere l'ambita finale ha dovuto superare momenti sportivamente difficili, come il quinto set contro Felix-Aliassime e un'altra intensa battaglia contro il rivale di sempre Novak Djokovic.

In semifinale Nadal stava combattendo ed era in vantaggio (7-6,6-6) nell'epica sfida contro un grande Alex Zverev, prima che un brutto infortunio costringesse il tedesco a lasciare in stampelle il terreno di gioco.

Anche Nadal conosce molto bene gli infortuni che l’hanno tormentato per tutta la sua carriera rendendo ancora più leggendarie le sue imprese. Dopo aver consolato Zverev dicendogli che vincerà molti Slam in futuro, ha detto che “sarebbe disposto a perdere la finale pur di avere un piede nuovo che gli permettesse di vivere una vita quotidiana senza dolore”.

Roland Garros, Nadal-Ruud: dove vederla in tv

Casper Ruud contenderà a Nadal la vittoria nel secondo Slam della stagione. Ieri il 23enne tennista norvegese si è guadagnato l'accesso in finale superando autorevolmente il croato Cilic. In questa edizione del Roland Garros ha confermato di essere diventato uno dei maggiori specialisti sulla terra rossa ed è sempre riuscito a superare anche le difficoltà, come quando si è trovato sotto di due set a uno contro Lorenzo Sonego.

La finale di domenica 5 giugno tra Rafael Nadal e Casper Ruud è molto attesa. Sarà il primo confronto tra l'asso di Manacor e il giovane tennista scandinavo. L’orario d’inizio è alle 15.00. L'edizione 2022 del Roland Garros è trasmessa in esclusiva sui canali di Eurosport (1 o 2) e in streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo e NOW.