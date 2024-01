Nadal, ritorno vincente dopo un anno da infortunato: battuto Thiem

Non mollare mai. A 37 anni Rafa Nadal ritorna in campo in Australia, a un anno di distanza dall'infortunio all'anca e nel secondo turno dell'Atp 250 di Brisbane, batte in un'ora e mezza Dominic Thiem con il punteggio di 7-5, 6-1, conquistando la sua vittoria numero 1069 in carriera e scavalcando "Terminator" Ivan Lendl.

Il sinistro di Manacor, vincitore in carriera di 22 titoli del Grande Slam, tra cui 14 Roland Garros, non giocava dal 18 gennaio 2023, quando aveva perso in 3 set contro Mackenzie McDonald agli Australian Open.

"Oggi è onestamente un giorno emozionante e importante per me, dopo probabilmente uno degli anni più difficili della mia carriera tennistica", ha detto al termine dell'incontro. "Ho avuto la possibilità di tornare dopo un anno e giocare davanti a un pubblico fantastico e, credo, a un livello molto positivo. Onestamente quello passato fuori dal circuito è stato forse l'anno peggiore della mia vita. Credo di aver giocato abbastanza bene per essere il mio primo singolare, ho ricevuto migliaia di messaggi durante la riabilitazione ed è stato importante e sentirmi di nuovo competitivo davanti a un pubblico che mi fa sentire il suo affetto mi rende davvero felice. Certo, è bello ma non era la prima cosa a cui ho pensato oggi. Prima dell'incontro ero nervoso perché non sapevo a che livello sarei potuto tornare".

Un primo passo importante e incoraggiante in vista degli Australian Open e di un'annata in cui vuole dare il massimo soprattutto negli appuntamenti che l'hanno reso grande a cominciare dal Roland Garros, Slam che ha vinto 14 volte in carriera e alle Olimpiadi che si disputeranno proprio sulla terra rossa di Parigi.