Strepitoso Nadal, trionfa ancora: è il 14esimo Roland Garros

Il re della terra rossa è Rafael Nadal. Il mancino di Manacor si conferma in questa domenenica, 5 giugno, vincendo per la 14esima volta in carriera il Roland Garros. Rafa ha battuto per 6-3,6-3, 6-0 il giovane norvegese Casper Ruud, dimostrando che solo il tempo e i problemi fisici al piede fermeranno la sua leggendaria e indimenticabile parabola.

Nadal, Roland Garros: il 14esimo trionfo

Ora Nadal, dopo 22 Slam che rafforzano la sua vetta solitaria comeme più vincente di sempre, inseguirà il successo più grande, quello di dover scegliere se è arrivato il momento per smettere quando si è dimostrato ancora una volta il più forte. Sicuro che i suoi tifosi non dimenticheranno l'esempio di sacrificio e abnegazione per il tennis che è stato.

La conferenza stampa di stasera potrebbe essere l’occasione per annunciare il ritiro. Ci sarà anche Federer, giunto a Parigi. Sarà addio o rilancio?