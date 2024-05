Nadal-Zverev, Roland Garros 2024: l'orario e dove vederla in diretta

Chi pescherà Rafa Nadal. Era questa la domanda prima dei sorteggi dell'Open di Francia. L'avversario del 14 volte vincitore dell'Open di Francia, il re della terra rossa è Alexander Zverev.

Il vincitore degli Internazionali d'Italia a Roma, che proprio a Parigi contro Nadal in semifinale nel 2022 subì un infortunio drammatico alla caviglia, ora si troverà a giocare il primo turno contro un avversario blasonato che vuole dare il massimo in quella che probabimente sarà la sua ultima apparizione in un torneo che l'ha reso leggenda.

Nadal-Zverev, l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro tra Rafa Nadal e Alexander Zverev, in programma lunedì 27 maggio sul Philippe-Chatrier, si gioca non prima delle 14:30 e sarà trasmesso in diretta su Eurosport e in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.