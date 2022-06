Roland Garros oggi in tv Nadal-Zverev: dove vedere in diretta la semifinale

Rafael Nadal e Alexander Zverev tornano in campo oggi, venerdì 3 giugno, per la semifinale del Roland Garros. Entrambi hanno offerto nei quarti di finale un grande spettacolo e sono attesissimi dal pubblico al Philippe Chatrier.

Nadal è stato protagonista di un'altra epica sfida, che si è conclusa oltre l'una di notte, con il suo rivale di sempre, Novak Djokovic. Zverev ha battuto Carlos Alcaraz che molti alla vigilia vedevano come favorito per quel match e tra i papabili per la vittoria finale.

Roland Garros, Nadal-Zverev: dove vederla in tv

La semifinale del Roland Garros 2022 tra Rafael Nadal e Alexander Zverev è particolarmente importante per entrambi. Il campione spagnolo vuole superare il penultimo ostacolo per migliorare il suo palmares, dove vanta 13 vittorie.

Il 36enne Nadal, che sta disputando un’incredibile stagione 2022 nella quale ha già vinto l’Australian Open, il primo Slam della stagione, troverà dall’altra parte della rete un avversario di 25 anni, che vuole conquistare la finale per poi scrivere per la prima volta il suo nome nell’albo d’oro di un torneo del Grande Slam.

L’orario d’inizio è per le 14.45. L'edizione 2022 del Roland Garros è trasmessa in esclusiva sui canali di Eurosport (1 o 2) e in streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo e NOW.