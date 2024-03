Nardi-Djokovic, Indian Wells 2024: dove vederla in diretta

È tempo di vivere un sogno ad occhi aperti per Luca Nardi a Indian Wells 2024. Nella notte di martedì 12 marzo, non prima delle 2 ora italiana, il pesarese, classe 2003, nel terzo turno di Indian Wells 2024 affronta la leggenda Novak Djokovic, classe 1987, numero 1 del ranking Atp e vincitore di 24 titoli del Grande Slam nella sua straordinaria carriera.

Nardi arriva a questa sfida, che sicuramente ricorderà per sempre, dopo essere stato eliminato nelle qualificazioni di questo prestigioso torneo sul cemento californiano. Dopo le rinunce di Nadal e Etcheverry, però, è stato ripescato come lucky loser e, al secondo turno, ha battuto il cinese Zhang, top-50, in 3 set.

Djokovic è reduce da un secondo turno in cui ha offerto una prestazione altalenante. Ha vinto contro l'australiano Aleksandar Vukic ma l'ha fatto in 3 set (6-2, 5-7, 6-3), faticando più del dovuto rispetto ai pronostici della vigilia contro un giocatore che è numero 69 del ranking.

Nardi-Djokovic: l'orario e dove vederla in diretta tv

L'incontro tra Luca Nardi e Novak Djokovic che vale l'accesso agli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 di Indian Wells 2024, uno degli appuntamenti più importanti del calendario Atp, si gioca martedì 12 marzo alle 2 di notte ora italiana e sarà trasmesso per gli abbonati in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv.