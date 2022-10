Nardi-Tsitsipas, Atp Astana: l'orario e dove vederla in diretta tv

Prosegue il sogno di Luca Nardi all'Atp 500 di Astana. Oggi, mercoledì 5 ottobre, il giovane tennista pesarese, 19 anni, affronterà il numero 6 al mondo, Stefanos Tsitsipas. Una sfida davvero impegnativa per il classe 2003, che al primo turno, battendo Alexander Shevchenko, ha vinto il suo primo match di livello Atp.

Nardi, però, a differenza del noto rivale, non avrà nessuna pressione e potrà esprimere il suo miglior tennis con la consapevolezza che questo incontro sarà per lui, in ogni caso, un'utilissima esperienza per il suo futuro.

Nardi-Tsitsipas, Atp 500 Astana: dove vederla in tv

L'incontro tra Luca Nardi e Stefanos Tsitsipas si giocherà sul Campo Centrale, al termine del match tra Garin e Djokovic che inizierà alle ore 14. Non inizierà prima delle ore 15:20: in palio c'è un posto nei quarti di finale.