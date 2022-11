Next Gen Atp Finals 2022, inizia l’avventura di Musetti, Passaro e Arnaldi: a che ora e dove vederli in tv

Vincere le Next Gen ATP Finals 2022. Lorenzo Musetti non si nasconde e inizia oggi, martedì 8 novembre, la sua avventura per conquistare il torneo che inizia a Milano, riservato ai migliori 8 giocatori under 21 del circuito professionistico. Il tennista di Carrara è il favorito per il successo, soprattutto dopo la rinuncia di Holger Rune, che ha deciso di concentrarsi sul ruolo di prima riserva delle Nitto Atp Finals di Torino, un risultato che ha ottenuto sul campo dopo aver vinto il Masters 1000 a Parigi-Bercy, superando Novak Djokovic.

Musetti vuole chiudere alla grande questa stagione, dove ha vinto i suoi primi due titoli Atp in carriera, ad Amburgo e a Napoli, prima di concentrarsi sulla Coppa Davis.

Oggi scenderanno in campo anche gli altri due giovani azzurri. Francesco Passaro aprirà il programma contro Lehecka, alle ore 14, mentre Matteo Arnaldi scenderà in campo alle ore 19.30 contro Nakashima.

Next Gen Finals, il programma di oggi 8 novembre