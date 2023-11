Next Gen ATP Finals 2023, Jeddah: tabellone, gironi, calendario

Iniziano oggi, martedì 28 novembre, le Next Gen Atp Finals, il torneo che vede di fronte gli 8 migliori tennisti under 21. Nel tabellone, guidato dal francese Arthur Fils, ci sono anche due tennisti italiani: Luca Nardi e Flavio Cobolli. I partecipanti sono stati suddivisi in due gironi.

Gruppo Verde: Arthur Fils (Francia), Dominic Stricker (Svizzera), Flavio Cobolli (Italia), Luca Nardi (Italia)

Gruppo Rosso: Lucas van Assche (Francia), Alex Michelsen (Stati Uniti), Hamad Medjedovic (Serbia), Abdullah Shelbayh (Giordania)

Ci saranno le seguenti regole. Niente riscaldamento pre-partita, soltanto 15 secondi tra un punto e l'altro, i set si vincono dopo 4 game con tie-break che si giocherà al settimo game.

Next Gen Atp Finals: il calendario e dove vederle in tv

Martedì 28 novembre: 1ª giornata fase a gironi;

Mercoledì 29 novembre: 2ª giornata fase a gironi;

Giovedì 30 novembre: 3ª giornata fase a gironi;

Venerdì 1 dicembre: semifinali

Sabato 2 dicembre: finale

Programma Next Gen Atp Finals 28 novembre

Centre Court

Dalle 13:00 italiane

A. Fils (FRA) (1) – L. Nardi (ITA) (7)

Non prima delle 14:00 italiane

D. Stricker (SUI) (3) – F. Cobolli (ITA) (5)

Non prima delle 18:00 italiane

L. Van Assche (FRA) (2) – A. Shelbayh (JOR) (8)

A seguire

A. Michelsen (USA) (4) – H. Medjedovic (SRB) (6)

Next Gen Atp Finals 2023: dove vederle in tv

Le Next Gen Atp FInals 2023 saranno trasmesse in esclusiva su Supertennis e visibili in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e su Sky Diretta streaming su supertennis.tv, SupertenniX, Tennis TV, Sky Go e NOW.