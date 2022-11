NextGen Atp Finals 2022 oggi: orari partite 9 novembre, programma, orari tv

Day-2 spettacolare alle NextGen Atp Finals. Oggi mercoledì 9 novembre il programma si aprirà con un importante derby. Alle ore 14.00 Matteo Arnaldi sfiderà Francesco Passaro. I due azzurri, sconfitti all'esordio da Nakashima e Lehecka, si giocheranno la loro chance di proseguire nella competizione. Dopo il loro match, nel pomeriggio, è in programma la sfida tra l'americano e il ceco.

In serata l'incontro più atteso, quello tra Lorenzo Musetti e Dominic Stricker, che seguirà la sfida tra Jack Draper e Chun-Hsin Tseng, in programma non prima delle ore 19.30. Dopo aver vinto all'esordio contro Tseng, il tennista di Carrara vuole conquistare l'accesso alle semifinali.

NextGen Atp Finals: il programma di mercoledì 9 novembre

Dalle ore 14.00

Matteo Arnaldi vs Francesco Passaro

Brandon Nakashima vs Jiri Lehecka

Non prima delle 19.30

Jack Draper vs Chun-Hsin Tseng

Lorenzo Musetti vs Dominic Stricker

Next Gen Atp Finals: dove vederle in tv e in streaming

Le Next Gen Atp Finals sono trasmesse in diretta tv in chiaro su Supertennis e per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La diretta streaming è gratuita sul sito di Supertennis e a pagamento su Sky Go e Now.