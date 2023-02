Nicola Pietrangeli, che bordata a Berrettini: "Mi sembra che si stia dedicando più alla pubblicità che al tennis"

Una vera e propria bordata. A lanciarla è Nicola Pietrangeli, 89 anni, leggenda del tennis italiano. Oggi, giovedì 16 febbraio, durante la cerimonia in cui ha ricevuto il premio sportivo alla carriera dalla stampa estera, la leggenda del tennis italiano ha detto.

"Mi sembra che Berrettini si stia dedicando più alla pubblicità che al tennis, è un bravo ragazzo, ma è un po' com'era Panatta: fantastico dalla vita in su, ma le gambe...".

L'ex numero 6 al mondo recentemente è attualmente fermo per un infortunio e nelle ultime settimane è finito sui giornali di gossip per la sua storia d'amore con Melissa Satta.

Per Pietrangeli il tennista che gioca meglio in Italia, attualmente, è Lorenzo Musetti, ma quello che è destinato a non fermarsi qui è Jannik Sinner. Il leggendario campione, però, non si sbilancia su quando arriverà un eventuale successo dell’altoatesino in uno Slam: "Se c'è un nuovo Nicola Pietrangeli? Sinner è il miglior tennista italiano al momento; lui "canta" in un modo, io cantavo in un altro. Rispetto a me lui ha un vantaggio: è 'tedesco'. Se vincerà uno Slam? Se lo sapessi andrei a scommetterci sopra...", ha concluso.