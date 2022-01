Australian Open, Novak Djokovic ci sarà: “Ho avuto un’esenzione”

Novak Djokovic vola in Australia per prendere parte all'Australian Open. Il numero 1 al mondo non si è sottoposto al vaccino contro il Covid-19 e per questo nelle ultime settimane la sua partecipazione al primo Slam dell’anno era in forte dubbio.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.



I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2022

Djokovic ha ottenuto un'esenzione speciale per poter volare in Australia. È stato lui stesso a ufficializzare la notizia tramite una foto sui social che lo ritrae già in aeroporto.

“Ho trascorso del tempo fantastico con i miei cari durante la off-season e oggi sto andando in Australia con un permesso di esenzione”, ha scritto Nole che si presenterà all'Australian Open da campione in carica e punterà a vincere il prestigioso torneo per la decima volta in carriera.