Novak Djokovic si sarebbe vaccinato dopo la vittoria di Nadal: la clamorosa indiscrezione

Novak Djokovic si sarebbe vaccinato. A sostenerlo è Daniel Müksch, lo scrittore tedesco che ha pubblicato di recente una biografia del numero 1 del mondo. In un’intervista al giornale austriaco Haute ha dichiarato che Djokovic, dopo la battaglia legale con l'Australia, culminata con la sua espulsione e la mancata partecipazione al primo Slam dell'anno, si sarebbe deciso:

" Da quanto ho sentito dal suo staff tecnico, sembra si sia già vaccinato. Forse quello che è successo in Australia gli ha fatto prendere questa decisione - ha affermato Müksch -. Forse ha pesato anche il modo in cui è finito quello Slam, con la finale vinta da Rafael Nadal: il 21esimo titolo vinto dallo spagnolo potrebbe averlo incoraggiato a farsi vaccinare”, ha dichiarato Müksch a Haute.

Una decisione che Djokovic avrebbe preso anche perché situazioni analoghe a quella che si è verificata in Australia potevano nuovamente ripresentarsi nel corso dell’anno. Il campione serbo dovrà essere vaccinato se vuole partecipare al Roland Garros e anche se vorrà partecipare a diversi tornei, tra cui i primi due Masters 1000 della stagione, in programma a Miami e a Indian Wells, già a marzo e lo Us Open, che inizierà alla fine di agosto . Negli Stati Uniti si entra soltanto se si è in possesso di un ciclo vaccinale completo.

Djokovic, che è stato tra i primi a complimentarsi con Nadal per la conquista del 21esimo Slam, tornerà in campo a fine mese, dal 21 al 26 febbraio a Dubai. Djokovic vuole difendere il primato nella classifica Atp. Al momento ha 890 punti di vantaggio su Daniil Medvedev che è iscritto all'Atp 500 di Rotterdam, in programma dal 7 al 13 febbraio e che potrebbe restringere ulteriormente il gap.

Nè Djokovic nè nessun membro del suo entourage ha sinora confermato o smentito l’indiscrezione data da Daniel Müksch.