Parigi-Bercy: Djokovic trionfa, batte Medvedev in finale con una grande rimonta

Novak Djokovic ha trionfato nel Masters 1000 a Parigi-Bercy. Il tennista serbo si è preso la sua rivincita contro Daniil Medvedev che l’aveva battuto in finale agli US Open, spegnendo il suo sogno di centrare il Grande Slam in questa stagione.

Ora i riflettori del tennis internazionale sono puntati su Torino dove dal 14 al 21 novembre si disputeranno le ATP Finals.

