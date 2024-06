Paolini-Andreeva, oggi semifinale Roland Garros 2024: dove vederla in diretta

Jasmine Paolini vuole continuare a vivere il suo sogno. In questa settimana indimenticabile al Roland Garros 2024, dopo aver superato agli ottavi Elina Avanesjan e ai quarti Elena Rybakina, oggi, giovedì 6 giugno, in semifinale, non prima delle 16:15, sfida sul Philippe-Chatrier la russa Mirra Andreeva.

Per la nostra numero 1, che da lunedì 10 giugno entrerà tra le prime 10 giocatrici al mondo, la grande occasione di conquistare la finale, rendendo ancora più magico questo Major, quello in cui ha raggiunto per la prima volta i quarti in uno Slam.

Per farcela dovrà riuscire ad avere la meglio sulla 17enne Mirra Andreeva che ha mostrato tutte le sue doti superando la quotata bielorussa Aryna Sabalenka. Paolini dovrà anche riscattare l'unico precedente, quest'anno a Madrid, dove a vincere fu proprio la sua rivale odierna.

Paolini-Andreeva, semifinale Roland Garros 2024: dove vederla in diretta tv

La semifinale di oggi, giovedì 6 giugno, del Roland Garros 2024 tra Jasmine Paolini e Elina Avanesjan inizierà non prima delle ore 16:15 ed è trasmessa in diretta su Eurosport e in streaming su Discovery+, Dazn, NOW eTennis Tv.