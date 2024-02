Paolini-Cirstea, semifinale Wta 1000 Dubai: dove vederla in diretta

Serve un'altra vittoria per continuare a sognare. Venerdì 23 febbraio Jasmine Paolini in semifinale al WTA 1000 di Dubai affronta la rumena Sorana Cirstea in un match che sarà tutto da seguire.

La 28enne toscana, che ha superato i quarti di finale senza dover scendere in campo a causa del ritiro della kazaka Elena Rybakina per un problema intestinale, si giocherà le sue carte partendo nei pronostici alla pari con la rivale, visto che entrambe gravitano a ridosso della top-20 mondiale e si sono messe in mostra in questo torneo.

Nel dettaglio Paolini ha battuto Haddad Maia, Fernandez e Sakkari, mentre la rivale ha avuto la meglio su Kenin, Kudermetova, Vekic e Vondrousova.

Paolini-Cirstea, Wta 1000 Dubai: l'orario e dove vederla in diretta

La semifinale del Wta 1000 di Dubai, in programma venerdì 23 febbraio, tra Jasmine Paolini e Sorana Cirstea si gioca sul campo principale alle ore 9.20 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max e in diretta streaming su Sky Go, NOW, WTA Tv.