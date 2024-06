Paolini/Errani-Gauff/Siniakova oggi finale doppio femminile Roland Garros 2024: dove vederla in diretta

Una nuova sfida per Jasmine Paolini, questa volta con la sua compagna di doppio Sara Errani. La tennista toscana, che ieri ha perso la finale del torneo femminile del Roland Garros 2024 contro la numero 1 al mondo Iga Swiatek, avrà l'opportunità di rifarsi nel match che mette in palio il titolo del doppio.

Insieme alla ravennate che vinse il Major parigino nel 2012 in coppia con Roberta Vinci, affronteranno la coppia composta da Coco Gauff, a caccia del primo Slam di doppio e Katerina Siniakova, vincitrice di 19 titoli di doppio, di cui 7 Slam.

Le nostre tenniste sono in formissima come dimostrato dalla recente bellissima vittoria agli Internazionali d'Italia a Roma e dalle dieci vittorie che le hanno portate ad avere l'opportunità di giocarsi questo titolo.

Paolini/Errani-Gauff/Siniakova, finale doppio femminile Roland Garros 2024: dove vederlo in tv

La finale del doppio femminile del Roland Garros 2024 tra Paolini/Errani e Gauff/Siniakova è in programma domenica 9 giugno sul Philippe Chatrier alle ore 11:30 e sarà trasmessa in diretta su Eurosport e in streaming su Discovery+, Dazn, NOW,Tennis Tv.