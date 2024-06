Paolini-Errani pazzesche, sono in finale al Roland Garros 2024: grande rimonta delle azzurre

Sorride ancora l'Italia al Roland Garros 2024. Oggi Jasmine Paolini e Sara Errani hanno conquistato la finale del doppio femminile battendo la coppia composta dall'ucraina Marta Kostyuk e dalla rumena Elena-Gabriela Ruse.

Le nostre, che già avevano dimostrato l'ottimo affiatamento raggiunto vincendo gli Internazionali d'Italia 2024, non si sono scomposte dopo il set perso per 1-6 e hanno ribaltato il match in 2 set andando a vincere con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-1.

L'Italia in questa memorabile edizione del Roland Garros è in finale sia nel doppio maschile con Vavassori/Bolelli che in quello femminile con Paolini/Errani. Attualmente è in corso la sfida tra Sinner e Alcaraz con la possibilità che anche Jannik raggiunga la finale.

Sarà un weekend decisivo, tutto da seguire al Roland Garros 2024 per i colori azzurri.