Impresa Paolini, batte Cirstea e va in finale al Wta 1000 di Dubai

Semplicemente straordinaria. Jasmine Paolini oggi, venerdì 23 febbraio, ha battuto in 2 set la rumena Sorana Cirstea con il punteggio di 6-2, 7-6 e con un secondo set da urlo nel quale ha annullato 5 set point per andare a vincere al tie-break.

La 28enne toscana, che da lunedì 26 febbraio raggiungerà il suo best-ranking con la posizione numero 16 della classifica Wta, ha superato l'ostacolo della sfida contro la numero 22 al mondo e domani, sabato 24 febbraio, alle ore 16 (Diretta Sky Sport, streaming NOW), affronterà in finale la vincente dell'altra semifinale, quella tra Swiatek e Kalisnkaya.

Netta la sua superiorità nella prima frazione, indimenticabile la tenacia nel secondo parziale con cui è riuscita ad avere la meglio su un'avversaria che le ha davvero provate tutte.

Jasmine Paolini continua a inseguire il suo sogno, quello di vincere il primo WTA 1000 in carriera, dopo una settimana a Dubai che è già straordinaria.

Intanto arrivano finalmente buone notizie anche da Doha. In una settimana deludente in singolare Musetti e Sonego, in doppio, hanno conquistato la loro prima finale vincendo al super-tie-break.