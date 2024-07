Jasmine Paolini, il sogno Wimbledon sfuma in finale: al terzo set vince Krejcikova 

Svanisce sul più bello il sogno di Jasmine Paolini di vincere Wimbledon 2024. Oggi, sabato 13 luglio, la toscana è stata sconfitta in 3 set dalla ceca Barbora Krejcikova.

Per Paolini, protagonista di 2 settimane indimenticabili ai Champioships, è la seconda finale Slam consecutiva persa dopo quella del Roland Garros 2024.

La toscana, però, merita grandissimi complimenti per aver raggiunto l'ultimo atto del torneo sull'erba più prestigioso al mondo, diventando la prima finalista italiana, traguardo che aveva raggiunto Matteo Berrettini nel 2021.

Paolini, che domani sarà ufficialmente la numero 5 del ranking Wta, è diventata una giocatrice davvero completa e si presenterà ai prossimi appuntamenti, a cominciare dal torneo olimpico che si gioca a Parigi nello Stade Roland Garros non come una sorpresa ma come una delle favorite sia in singolare che in doppio e ha tutte le carte in regola per puntare anche alle Wta Finals.

"Oggi sono un po' triste, cerco di continuare a sorridere perché mi devo ricordare che oggi è comunque una bella giornata. Sono arrivata in finale a Wimbledon, da ragazzina le guardavo e tifavo Federer. Essere qui è folle, ho apprezzato ogni momento qui", ha detto Paolini durante la cerimonia di premiazione.

"Gli ultimi due mesi sono stati folli, ringrazio la mia famiglia e il mio team che mi sostiene, senza di loro non sarei qui. In queste due bellissime settimane ho ricevuto tantissimo sostegno, è bellissimo sentire l'amore del pubblico, mi è piaciuto tantissimo", ha detto tornando a sorridere.

Wimbledon 2024: il sogno di Jasmine Paolini

Nella finale del torneo femminile di Wimbledon 2024 di oggi, sabato 13 luglio, non sono mancate le emozioni anche se purtroppo per i colori azzurri l'epilogo è stato decisamente amaro.

Paolini dopo aver subito un netto 6-2 in 35 minuti nel primo set era riuscita a pareggiare i conti con un magistrale secondo set dove, sospinta anche dal pubblico, trova subito il break al secondo game.

Vola poi 3-0 e pareggia 6-2. La Paolini talentuosa e grintosa che tutti conosciamo è tornata.

Il terzo set è combattutissimo e resta in equilibrio fino al settimo gioco quando un doppio fallo di Paolini regala il break alla rivale.

Sul 5-4 Krejcikova ha la possibilità di servire per il match e dopo tre match point conquista la vittoria a Wimbledon 2024, il suo secondo Slam in carriera dopo il Roland Garros 2021.

Per Jasmine Paolini il sogno Wimbledon 2024 sfuma sul più bello. Tantissimi tra il pubblico, però, la ringraziano avendolo vissuto insieme a lei e non vedono l'ora di continuare a sostenerla con il loro tifo.