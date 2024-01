Paolini-Kalinskaya, Australian Open: dove vederla in diretta

Match da non perdere per gli appassionati di tennis. Lunedì 22 gennaio, non prima delle ore 7.00, Jasmine Paolini gioca gli ottavi di finale degli Australian Open contro Anna Kalinskaya.

La toscana, che nel turno precedente ha superato autorevolmente Anna Blinkova in 2 set, punta a guadagnare l'accesso ai quarti di finale dell'Happy Slam.

Paolini-Kalinskaya, Australian Open: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro degli ottavi di finale dell'Australian Open tra Jasmine Paolini e Anna Kalinskaya si gioca non prima delle ore 7.00 di lunedì 22 gennaio e sarà trasmesso in diretta sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD) e in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.