Paolini-Kalinskaya, finale Wta 1000 Dubai: dove vederla in diretta

Una settimana di grande tennis l'ha portata a giocarsi il titolo di vincitrice del WTA 1000 di Dubai. Jasmine Paolini, sabato 24 febbraio, affronta Anna Kalinskaya e punta a diventare la terza italiana che ha conquistato un successo in un Wta 1000 dopo Flavia Pennetta e Camila Giorgi.

Per arrivare a questo traguardo ha dovuto superare Haddad Maia, Leylah Annie Fernandez e Maria Sakkari, poi ha passato i quarti grazie al forfait di Rybakina.

In semifinale ancora una grande vittoria contro la rumena Sorana Cirstea. Anche Anna Kalinskaya arriva in finale dopo un cammino straordinario, partito dalle qualificazioni, ha battuto in semifinale la numero 1 al mondo Swiatek e ai quarti Coco Gauff.

Si annuncia una finale avvincente del Wta 1000 di Dubai, visto che i due precedenti sono in equilibrio sull'1-1, ma la 28enne toscana dovrà vendicare la sconfitta subita recentemente a Melbourne all'Australian Open per 6-4, 6-2.

Paolini-Kalinskaya, Wta 1000 Dubai: l'orario e dove vederla in diretta

La finale del Wta 1000 di Dubai, in programma sabato 24 febbraio, tra Jasmine Paolini e Anna Kalinskaya si gioca sul Campo Principale alle ore 16 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max e in diretta streaming su Sky Go, NOW, WTA Tv.