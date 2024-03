Paolini-Kalinskaya, Wta Indian Wells 2024: dove vederla in diretta tv

Partita da non perdere nel torneo Wta Indian Wells 2024. Oggi, domenica 10 marzo, Jasmine Paolini affronta nuovamente la russa Anna Kalinskaya.

L'allieva di Renzo Furlan, dopo la sconfitta agli ottavi dell'Australian Open, è riuscita ad avere la meglio sulla rivale battendola in finale al WTA 1000 di Dubai. Si annuncia un match particolarmente combattuto e di grande importanza per proseguire il cammino nel tabellone femminile del Wta 1000 di Indian Wells 2024 che non vede più tra le sue protagoniste Elena Rybakina che si è ritirata per problemi fisici.

Paolini-Kalinskaya, Wta Indian Wells: dove vederla in tv

L'incontro tra Jasmine Paolini e Anna Kalinskaya, che vale l'accesso agli ottavi del Wta Indian Wells 2024, si gioca oggi, domenica 10 marzo, non prima delle ore 21 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis (205) e Sky Sport Max e in streaming su Sky Go e NOW.