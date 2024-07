Paolini-Navarro oggi, quarti Wimbledon 2024: dove vederla in diretta

Giornata importantissima per il tennis italiano. Oggi, martedì 9 luglio, Jasmine Paolini nei quarti di Wimbledon 2024 affronta Emma Navarro. Nel turno precedente la 28enne toscana è diventata la quinta italiana a raggiungere i quarti dei Champioships dopo il ritiro dell'americana Keys.

La statunitense Emma Navarro ha invece battuto la connazionale Gauff per 6-4, 6-3.

Paolini-Navarro, quarti di finale Wimbledon 2024: l'orario e dove vederla in diretta

Paolini-Navarro, quarti di finale del torneo femminile di Wimbledon 2024, si gioca oggi martedì 9 luglio al termine di Sinner-Medvedev, non inizierà prima delle 16:30 e sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky (Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno) e in streaming su NOW e Sky Go.