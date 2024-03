Paolini-Potapova, Wta Masters 1000 Indian Wells 2024: dove vederla in diretta tv

Jasmine Paolini è pronta per affrontare una nuova sfida al Wta Masters 1000 Indian Wells 2024. La toscana, al terzo turno, ha dovuto battere nuovamente Anna Kalinskaya, l'avversaria che le ha conteso il titolo in finale a Dubai dove ha conquistato il suo primo 1000. Sul cemento californiano la vittoria è arrivata in 3 set, riuscendo a rimontare il break di svantaggio nell'ultima e decisiva partita.

Ora, agli ottavi, giocherà contro un'altra tennista russa, Anastasia Potapova, la numero 33 del ranking, che ha battuto Bouzkova e Podoroska. Paolini, numero 14 del ranking Wta, parte favorita in una sfida che metterà in palio un posto nei quarti di finale per una sfida che molto probabilmente sarà contro la numero 1 al mondo, Iga Swiatek, che parte ovviamente favorita contro la kazaka Julija Putinceva.

Paolini-Potapova, Wta Masters 1000 Indian Wells: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro tra Jasmine Paolini e Anastasia Potapova, ottavo di finale del Wta Masters 1000 di Indian Wells 2024, si gioca martedì 12 marzo, in orario che è attualmente da definire e sarà trasmesso per gli abbonati in diretta sui canali Sky Sport, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Max (canale 205) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.